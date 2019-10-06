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Факти / Україна

На Донбасі загинув військовий

6 жовтня в зоні проведення Операції об’єднаних сил загинув український військовий.

На Донбасі загинув військовий

В зоні проведення ООС на Донбасі загинув український військовий, ще один отримав поранення.

Проросійські бойовики 17 разів відкривали вогонь по силам ЗСУ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід бойовики здійснили дев’ять обстрілів. Зокрема, біля Павлополя, Новотроїцького, Авдіївки, Павлополя, Богданівки, Новогнатівки та Красногорівки.

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Обстріли велися зі снайперської та стрілецької зброї, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та БМП.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ бойовики здійснили вісім обстрілів.

Зокрема, біля Новолуганського, Попасної, Золотого-4, Луганського та Зайцевого.

Нагадаємо, 4 жовтня бойовики 32 рази порушили режим припинення вогню. У результаті обстрілів один боєць ЗСУ загинув, ще троє – поранені

Джерело: Штаб ООС

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