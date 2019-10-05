4 жовтня бойовики 32 рази порушили режим припинення вогню. У результаті обстрілів один боєць ЗСУ загинув, ще троє – поранені.

За минулу добу позиції українських військових обстріляли 32 рази. Противник вів вогонь із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Ворог з автоматичного гранатомета обстріляв місце розведення сил і засобів у районі Богданівки. У результаті чого один наш військовослужбовець був поранений.

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Також під вогнем опинилися Водяне, Павлополь, Новогнатівка, Новотроїцьке, Авдіївка, Лебединське, Верхньоторецьке та Мар’їнка. Обстрілювали позиції українських військових і поблизу Новолуганського, Луганського, Миронівського, Зайцевого, Кримського, Новотошківського та Золотого.

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець загинув, ще два – отримали поранення різного ступеня важкості.

Впродовж поточної доби внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

Нагадаємо, що у Міноборони заявили, що режим тиші на Донбасі має дотримуватися принаймні тиждень, аби почалося розведення військ.