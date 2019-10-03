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Факти / Україна

На Донбасі з 29 жовтня змінюється порядок перетину лінії розмежування

З 29 жовтня 2019 року набирає чинності новий порядок перетину лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей, що передбачено відповідною постановою Кабміну.

Держприкордонслужба

У Держприкордонслужбі розповіли про нові правила перетину лінії розмежування на Донбасі, які набудуть чинності 29 жовтня.

Які документи необхідні у разі виїзду з окупованої території:

  • У загальному порядку українцям необхідно мати паспорт громадянина України (закордонний паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України) та дозвіл фізичної особи.
  • Особам, які не досягли 16-річного віку – паспорт громадянина України (закордонний паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України) чи проїзний документ дитини (їх уже не видає міграційна служба, але ними  можна користуватися до закінчення терміну дії).
  • Виїхати з окупованої території можуть також українці, які не мали можливості оформити паспорт громадянина України, – їм необхідно пред’явити свідоцтво про народження або будь-який інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство.
  • Окрім того, виїхати звідти можуть громадяни України, які народилися на окупованому Донбасі, а тому не отримали свідоцтво про народження українського зразка (у супроводі особи та за її паспортним документом, а також документами, що підтверджують факт їхнього народження).
  • Пропуск українців, які перетинають лінію розмежування для оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, буде здійснюватися за умови пред’явлення довідки, виданої територіальним органом або територіальним підрозділом ДМС.

Читайте: Вибори на Донбасі за законами України – Зеленський пояснив формулу Штайнмаєра

Особливості в’їзду на окупований Донбас:

  • Особи, які не досягли 16-річного віку – за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків або інших документів, передбачених постановою Кабміну від 27 січня 1995 року №57.
  • Згода другого з батьків (усиновлювачів) не потрібна, якщо дитина повертається на окуповану територію у супроводі того з батьків, із яким виїхала.

Важливо! Українці віком від 14 до 16 років, які навчаються на контрольованій території, мають право на в’їзд та виїзд без супроводу батьків (усиновлювачів, одного з батьків), опікунів, піклувальників, інших законних представників, які проживають на окупованій території – за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, та наявності документа, що підтверджує навчання у закладі освіти на контрольній території.

Для іноземців порядок перетину лінії розмежування не змінився.

Нагадаємо, 18 липня Кабінет міністрів затвердив новий порядок перетину лінії розмежування на сході України.

Фото: Держприкордонслужба

Джерело: ДПСУ

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