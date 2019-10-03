У Держприкордонслужбі розповіли про нові правила перетину лінії розмежування на Донбасі, які набудуть чинності 29 жовтня.

Які документи необхідні у разі виїзду з окупованої території:

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Особливості в’їзду на окупований Донбас:

Важливо! Українці віком від 14 до 16 років, які навчаються на контрольованій території, мають право на в’їзд та виїзд без супроводу батьків (усиновлювачів, одного з батьків), опікунів, піклувальників, інших законних представників, які проживають на окупованій території – за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, та наявності документа, що підтверджує навчання у закладі освіти на контрольній території.