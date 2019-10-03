З 29 жовтня 2019 року набирає чинності новий порядок перетину лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей, що передбачено відповідною постановою Кабміну.
У Держприкордонслужбі розповіли про нові правила перетину лінії розмежування на Донбасі, які набудуть чинності 29 жовтня.
Які документи необхідні у разі виїзду з окупованої території:
- У загальному порядку українцям необхідно мати паспорт громадянина України (закордонний паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України) та дозвіл фізичної особи.
- Особам, які не досягли 16-річного віку – паспорт громадянина України (закордонний паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України) чи проїзний документ дитини (їх уже не видає міграційна служба, але ними можна користуватися до закінчення терміну дії).
- Виїхати з окупованої території можуть також українці, які не мали можливості оформити паспорт громадянина України, – їм необхідно пред’явити свідоцтво про народження або будь-який інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство.
- Окрім того, виїхати звідти можуть громадяни України, які народилися на окупованому Донбасі, а тому не отримали свідоцтво про народження українського зразка (у супроводі особи та за її паспортним документом, а також документами, що підтверджують факт їхнього народження).
- Пропуск українців, які перетинають лінію розмежування для оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, буде здійснюватися за умови пред’явлення довідки, виданої територіальним органом або територіальним підрозділом ДМС.
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Особливості в’їзду на окупований Донбас:
- Особи, які не досягли 16-річного віку – за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків або інших документів, передбачених постановою Кабміну від 27 січня 1995 року №57.
- Згода другого з батьків (усиновлювачів) не потрібна, якщо дитина повертається на окуповану територію у супроводі того з батьків, із яким виїхала.
Важливо! Українці віком від 14 до 16 років, які навчаються на контрольованій території, мають право на в’їзд та виїзд без супроводу батьків (усиновлювачів, одного з батьків), опікунів, піклувальників, інших законних представників, які проживають на окупованій території – за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, та наявності документа, що підтверджує навчання у закладі освіти на контрольній території.
Для іноземців порядок перетину лінії розмежування не змінився.
Нагадаємо, 18 липня Кабінет міністрів затвердив новий порядок перетину лінії розмежування на сході України.
Фото: Держприкордонслужба