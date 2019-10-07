Легалізувати зброю в Україні можна після того, як завершаться бойові дії на Донбасі.

Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що після завершення бойових дій на Донбасі потрібно вилучити незаконну зброю.

Після цього потрібно запитати експертів, чи варто легалізовувати зброю.

Я вважаю, що насамперед потрібно вилучити незаконну зброю, а потім, можливо, провести аналіз всіх аргументів за і проти, вислухати експертів. Але все це – після того, як закінчаться бойові дії і не буде постійного джерела надходження нелегальної зброї, зате буде можливість належного контролю за легальним, – сказав Клименко.

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Що стосується легалізації легких наркотиків, то, на думку Ігоря Клименка, суспільство ще не готове до цього.

До слова, раніше президент відповів на петицію про легалізацію зброї в Україні і зазначив, що це питання є передчасним.