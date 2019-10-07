PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Клименко назвав умову для легалізації зброї в Україні

Легалізувати зброю в Україні можна після того, як завершаться бойові дії на Донбасі.

гор клименко голова нацполіції

Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що після завершення бойових дій на Донбасі потрібно вилучити незаконну зброю.

Після цього потрібно запитати експертів, чи варто легалізовувати зброю.

Я вважаю, що насамперед потрібно вилучити незаконну зброю, а потім, можливо, провести аналіз всіх аргументів за і проти, вислухати експертів. Але все це – після того, як закінчаться бойові дії і не буде постійного джерела надходження нелегальної зброї, зате буде можливість належного контролю за легальним, – сказав Клименко.

Читайте: Легалізація грального бізнесу: скільки грошей у бюджет отримає Україна

Що стосується легалізації легких наркотиків, то, на думку Ігоря Клименка, суспільство ще не готове до цього.

До слова, раніше президент відповів на петицію про легалізацію зброї в Україні і зазначив, що це питання є передчасним.

Джерело: LB.ua

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Проституція
Глава Нацполіції вважає реальною легалізацію проституції в Україні
Конгрес США схвалив продаж ракетних комплексів Javelin Україні – Bloomberg
Конгрес США схвалив продаж ракетних комплексів Javelin Україні – Bloomberg
гор клименко голова нацполіції
Lexus RX і 500 тис. грн готівкою: що відомо про голову Нацполіції Клименка
ігор клименко
Клименка призначено новим головою Нацполіції
Війна як комп’ютерна гра. На DSEi 2019 у Лондоні показали новинки зброї та технологій
Війна як комп’ютерна гра. На DSEi 2019 у Лондоні показали новинки зброї та технологій
гітлер
Таємний підрозділ Аненербе та НЛО. Яку зброю використовував Гітлер
Легалізація зброї в Україні – Зеленський відповів на петицію
Легалізація зброї в Україні – Зеленський відповів на петицію
Укроборонпром
Українсько-турецька зброя: спільне підприємство вже працює над проектами
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка