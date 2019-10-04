За повну легалізацію грального бізнесу в Україні виступають 11% громадян, а 58% українців не підтримують її за жодних умов.

Соціологічна група Рейтинг провела опитування щодо ставлення громадян України до легалізації грального бізнесу. Виявилося, що 11% українців виступають за його повну легалізацію.

27% опитаних підтримують легалізацію грального бізнесу у тому випадку, якщо для нього створять спеціальні зони, а 58% громадян не підтримують його узаконення за будь-яких умов.

Найкраще респонденти ставляться до того, щоб дозволити лотереї (48%) та ставки в казино і букмекерських конторах (24%).

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Також за результатами опитування стало відомо, що більшість українців негативно ставляться до азартних ігор на гроші (85%). Позитивне ставлення до зазначеного питання продемонстрували лише 10% респондентів.

Опитування провела Соціологічна група Рейтинг у період з 27 до 30 вересня 2019 року методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face).

Аудиторія складалася з 2 тис. респондентів серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення.

До слова, прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що легалізація грального бізнесу дозволить поповнити бюджет України приблизно на 2-2,5 млрд грн.

Джерело: Рейтинг