Бюджет України отримає 2-2,5 млрд грн завдяки легалізації грального бізнесу.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що від легалізації грального бізнесу бюджет України повинен поповнитися на 2-2,5 млрд грн.

– Ми хочемо, щоб ігрові автомати зникли з вулиць, тому уряд розробив за дорученням президента відповідний законопроект. Вчора ми за нього проголосували, і у найближчі дні – сьогодні або завтра він буде внесений до парламенту. Мета цього законопроекту – прибрати ігрові зали та ігрові автомати з вулиць, – сказав він.

Глава уряду підкреслив, що грати в азартні ігри можна буде виключно на території готелів.

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У законопроекті буде детально описано і впорядковано врегулювання грального бізнесу.

– Окремо регулюється питання лотерей, – додав він.

За його словами, легалізація може позитивно вплинути на зростання ВВП, але він буде незначний, до 1%.

– Точні розрахунки ми надамо, коли буде зрозуміла фінальна версія законопроекту, ближче до другого читання ми поговоримо про точні цифри і економічний ефект, – сказав він.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що експерти прогнозують прибуток в $300 млн від легалізації грального бізнесу.