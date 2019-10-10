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Факти / Україна

Гральний бізнес потрібен для будівництва нових готелів – Зеленський

Легалізація грального бізнесу в Україні потрібна для того, щоб в країні будували більше готелів.

Гральний бізнес потрібен для будівництва нових готелів – Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час прес-конференції заявив, що легалізація грального бізнесу допоможе прибрати відповідні нелегальні заклади з вулиць.

– Перший етап – казино у п’ятизіркових готелях, де на конкурсах дуже дорого продаватиметься ліцензія, – сказав Зеленський.

Президент вважає, що це допоможе будувати нові п’ятизіркові готелі в Україні, яких наразі дуже мало.

Читайте: Прес-конференція Зеленського (ОНЛАЙН)

У законопроекті зазначать умови розміщення гральних автоматів у готелях, серед яких кількість номерів, яких має бути 200 для Києва і 150 для регіонів.

Гроші, які надходитимуть у бюджет від грального бізнесу планують спрямовувати на потреби освіти, медицини та спорту.

До слова, повну легалізацію грального бізнесу в Україні підтримують лише 11% громадян.

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