Позов Станіслава Шевчука щодо його відновлення на посаді глави КСУ був задоволений судом.

Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення про відновлення Станіслава Шевчука на посаді глави Конституційного суду.

Таким чином суд повністю задовольнив позов Шевчука.

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За словами його радника Дениса Нев’ядомського, рішення суду про відновлення Шевчука на посаді судді та глави КСУ може бути виконано найближчим часом.

Нагадаємо, 14 травня судді КСУ проголосували за звільнення з посади глави КСУ Станіслава Шевчука.

Джерело: Денис Нев’ядомський