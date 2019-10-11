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Факти / Україна / Політика

У мене вже алергія на слово капітуляція, цього не буде – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що здачі національних інтересів України під час врегулювання ситуації на Донбасі не буде.

У мене вже алергія на слово капітуляція, цього не буде – Зеленський

Володимир Зеленський вчергове запевнив, що жодної здачі національних інтересів України не буде.

Повірте, у мене вже алергія на слово капітуляція, і хочу вчергове всіх запевнити, що жодної здачі національних інтересів України не буде. Це не про мене і це не про Україну, – додав президент.

Читайте: Зеленський має план Б щодо врегулювання ситуації на Донбасі

Крім того, Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не забуде про анексований Крим.

Його повернення стане наступним викликом для команди президента.

Нагадаємо, 10 жовтня під час прес-марафону Володимир Зеленський повідомив, що автономія Донбасу є неприйнятною для України.

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