Президент Володимир Зеленський повідомив, що здачі національних інтересів України під час врегулювання ситуації на Донбасі не буде.

Володимир Зеленський вчергове запевнив, що жодної здачі національних інтересів України не буде.

Повірте, у мене вже алергія на слово капітуляція, і хочу вчергове всіх запевнити, що жодної здачі національних інтересів України не буде. Це не про мене і це не про Україну, – додав президент.

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Крім того, Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не забуде про анексований Крим.

Його повернення стане наступним викликом для команди президента.

Нагадаємо, 10 жовтня під час прес-марафону Володимир Зеленський повідомив, що автономія Донбасу є неприйнятною для України.