Шулявський міст у Києві обіцяють добудувати до кінця грудня 2019 року.
Рух Шулявським мостом у Києві повністю перекрили у березні 2019 року, хоча він обвалився 27 лютого 2017 року.
Мер Києва Віталій Кличко запевняє, що рух Шулявським мостом відкриють до кінця грудня 2019 року.
Спочатку реконструкція Шулявського моста була запланована на 2018 рік, однак її вирішили перенести на 2019 рік.
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На вихідних планують провести монтаж одного з фрагментів Шулявського шляхопроводу.
До слова, через зазначені роботи 13-14 жовтня буде перекрито рух проспектом Перемоги.
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