Президент Володимир Зеленський разом з дружиною вшанував пам’ять загиблих захисників України.
Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська прийшли до Стіни пам’яті полеглих за Україну біля Михайлівського Золотоверхого монастиря.
Вони поклали квіти та встановили лампадки біля стіни з іменами загиблих за єдність України військовослужбовців і правоохоронців і вшанували хвилиною мовчання їхню пам’ять.
Зеленський вшанував пам’ять загиблих захисників / 2 фотографии
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Крім того, 14 жовтня Володимир Зеленський поїде з робочим візитом у Донецьку область.
Там він планує відвідати штаб ООС і зустрітися з військовослужбовцями.
Нагадаємо, 14 жовтня святкують День захисника України. У зв’язку з цим влада попереджає українців про можливі провокації.
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