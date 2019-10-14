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Факти / Україна

Зеленський вшанував пам’ять загиблих захисників

Президент Володимир Зеленський разом з дружиною вшанував пам’ять загиблих захисників України.

володимир зеленський

Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська прийшли до Стіни пам’яті полеглих за Україну біля Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Вони поклали квіти та встановили лампадки біля стіни з іменами загиблих за єдність України військовослужбовців і правоохоронців і вшанували хвилиною мовчання їхню пам’ять.

Зеленський вшанував пам’ять загиблих захисників / 2 фотографии

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Крім того, 14 жовтня Володимир Зеленський поїде з робочим візитом у Донецьку область.

Там він планує відвідати штаб ООС і зустрітися з військовослужбовцями.

Нагадаємо, 14 жовтня святкують День захисника України. У зв’язку з цим влада попереджає українців про можливі провокації.

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