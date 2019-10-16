Вранці 16 жовтня Київ скували 6-бальні затори.

У Києві вранці спостерігаються затори. Стоять бульвар Лесі Українки та Набережне шосе. Складно проїхати і на проспектах Соборності та Броварському.

Рух ускладнений на вулицях Мечникова, Льва Толстого, Жилянська, Валерія Лобановського, Саксаганського, Хрещатик і Михайла Грушевського.

У напрямку правого берега спостерігаються затори на Південному мосту і Дарницькому мосту. Найбільша завантаженість на мосту Патона.

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На лівому березі Києва високий рівень заторів на проспекті Генерала Ватутіна та Дарницькому шосе.

До речі, раніше ми писали, коли відкриють Шулявський міст у Києві.