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Факти / Україна

Київ скували 6-бальні затори: куди краще не їхати (КАРТА)

Вранці 16 жовтня Київ скували 6-бальні затори.

Київ скували 6-бальні затори: куди краще не їхати (КАРТА)

У Києві вранці спостерігаються затори. Стоять бульвар Лесі Українки та Набережне шосе. Складно проїхати і на проспектах Соборності та Броварському.

Рух ускладнений на вулицях Мечникова, Льва Толстого, Жилянська, Валерія Лобановського, Саксаганського, Хрещатик і Михайла Грушевського.

У напрямку правого берега спостерігаються затори на Південному мосту і Дарницькому мосту. Найбільша завантаженість на мосту Патона.

Читайте: Українські дороги хочуть зробити платними для іноземців

На лівому березі Києва високий рівень заторів на проспекті Генерала Ватутіна та Дарницькому шосе.

До речі, раніше ми писали, коли відкриють Шулявський міст у Києві.

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