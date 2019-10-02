Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що в Україні планують ввести для іноземців платний проїзд дорогами нашої країни.

Проїзд для іноземців дорогами України планують зробити платним.

Про це під час робочої наради в Миколаєві заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

– Для іноземців плануємо ввести платний проїзд дорогами України. Адже вони не завжди купують акцизи і виходить не зовсім справедливо стосовно наших автомобілістів, які сплачують акциз. Наприклад, в Україну заїздить велика фура з повним баком пального на іноземних номерах, вона проїздить тисячу кілометрів нашими дорогами і нічого за це не платить. Отож ми будемо планувати певний механізм і сподіватимемося, що депутати це підтримають, – каже міністр.

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Також він додав, що наступного року на ремонт доріг планується отримати додаткові кошти з державного бюджету.

– Адже якщо ми хочемо реалізувати амбітну мету – відремонтувати 24 тис. км доріг за 5 років, то, окрім дорожнього фонду, маємо отримати ще й кошти із загального фонду. Ресурси для цього є, – повідомив Криклій.

Нагадаємо, що за проектом державного бюджету, на дороги в Україні у 2020 році виділять 74,4 млрд грн.