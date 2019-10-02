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Факти / Україна

Українські дороги хочуть зробити платними для іноземців

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що в Україні планують ввести для іноземців платний проїзд дорогами нашої країни.

Українські дороги хочуть зробити платними для іноземців

Проїзд для іноземців дорогами України планують зробити платним.

Про це під час робочої наради в Миколаєві заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

– Для іноземців плануємо ввести платний проїзд дорогами України. Адже вони не завжди купують акцизи і виходить не зовсім справедливо стосовно наших автомобілістів, які сплачують акциз. Наприклад, в Україну заїздить велика фура з повним баком пального на іноземних номерах, вона проїздить тисячу кілометрів нашими дорогами і нічого за це не платить. Отож ми будемо планувати певний механізм і сподіватимемося, що депутати це підтримають, – каже міністр.

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Також він додав, що наступного року на ремонт доріг  планується отримати додаткові кошти з державного бюджету.

– Адже якщо ми хочемо реалізувати амбітну мету – відремонтувати 24 тис. км доріг за 5 років, то, окрім дорожнього фонду, маємо отримати ще й кошти із загального фонду. Ресурси для цього є, – повідомив Криклій.

Нагадаємо, що за проектом державного бюджету, на дороги в Україні у 2020 році виділять 74,4 млрд грн.

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