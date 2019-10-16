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Факти / Україна / Політика

Рада призначила Совгирю представником у Конституційному суді

Парламент призначив на посаду постійного представника Верховної Ради у Конституційному суді народного депутата Ольгу Совгирю.

Рада призначила Совгирю представником у Конституційному суді

Народні депутати IX скликання обрали постійного представника Верховної Ради у Конституційному суді. За відповідне рішення проголосували 244 нардепи.

Представницею обрали Ольгу Совгирю від фракції Слуга народу, її підтримали 227  однопартійців та 11 позафракційних нардепів.

Рада призначила Совгирю представником у Конституційному суді / 2 фотографии

– Призначити Совгирю Ольгу Володимирівну на посаду постійного представника Верховної Ради України в Конституційному суді України, – йдеться у тексті документа.

Совгиря є кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри конституційного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

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У положенні зазначається, що постійний представник у своїй діяльності підпорядкований, підзвітний і підконтрольний голові ВРУ.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення про відновлення Станіслава Шевчука на посаді глави Конституційного суду.

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