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Факти / Україна / Суспільство

СБУ затримала бойовика, який обстрілював Луганський аеропорт

На лінії розмежування СБУ затримала бойовика “ЛНР”, коли той намагався виїхати з підконтрольної українській владі території в окупований Донецьк.

СБУ затримала бойовика, який обстрілював Луганський аеропорт

Колишній бойовик так званого батальйону Заря терористичної організації “ЛНР”, затриманий Службою безпеки України під час перетину лінії розмежування у Донецькій області.

Він планував повернутися до тимчасово окупованого Донецька.

Під час перевірки спецслужбовці встановили, що затриманий уродженець Харкова брав активну участь у бойових діях проти ЗСУ.

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У серпні 2014 року затриманий чоловік пройшов спеціальний вишкіл з бойової підготовки, після чого зі сторони бойовиків обстрілював Луганський аеропорт.

Бойовику загрожує позбавлення волі строком від 8 до 15 років з конфіскацією майна.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. триває досудове слідство.

Нагадаємо, відведення військ на Донбасі, яке було заплановано на 7 жовтня, відклали через ворожі обстріли, а про новий графік у Мінську 15 жовтня не змогли домовитися.

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