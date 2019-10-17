З 1 січня 2020 року Укрпошта на 10% підвищує тарифи на пересилання пріоритетних відправлень і на 12,5% – непріоритетних.

З 1 січня 2020 року ціни на доставку посилок Укрпоштою зростуть до 12,5%.

Так, доставка простої письмової кореспонденції і простих бандеролей зросте на 12,5%, для непріоритетних та на 10% – для пріоритетних відправлень.

Ціна доставки простої письмової кореспонденції вагою до 50 г зросте з 8 до 9 грн (непріоритетних) і з 10 грн до 11 грн (пріоритетних), а також вагою з 1 кг до 2 кг – з 32 грн до 36 грн (непріоритетних) і з 40 грн до 44 грн (пріоритетних).

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Вартість послуг з доставки простих бандеролей вагою до 250 г зросте з 12 грн до 13,50 грн (непріоритетних) і з 15 грн до 16,50 грн (пріоритетних), а також вагою з 2 кг до 3 кг – з 40 грн до 45 грн (непріоритетних) і з 50 грн до 55 грн (пріоритетних).

Крім того, граничні тарифи на послугу з доставки рекомендованих відправлень підвищаться на 14,2% – з 7 до 8 грн. Вартість універсальних послуг з доставки поштових відправлень за кордон залишиться на рівні 2019 року.

До речі, Укрпошта ввела послугу доставки дрібних пакетів Поштовий експрес в США.