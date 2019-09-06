Укрпошта ввела послугу доставки дрібних пакетів Поштовий експрес в США.

Укрпошта запустила прискорену доставку дрібних пакетів в США. Під час тестування послуги для 90% відправлень строк обробки з моменту відправлення із будь-якого відділення Укрпошти до першого сканування в системі національної пошти США USPS склало від трьох до п’яти днів.

Повний термін доставки до моменту вручення в будь-якому штаті для 80% дрібних пакетів склав від чотирьох до 10 днів.

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Середній термін доставки для відправлень базовою послугою зараз становить 14 днів.

Для створення послуги Укрпошта розширила партнерство з Міжнародними авіалініями України.

Послуга доступна для відправлень Дрібний пакет. Додаткова оплата за неї до 30 вересня 2019 року становить $0,5 за кожний дрібний пакет, а з 1 жовтня 2019 року – $1.

Нагадаємо, Укрпошта підвищує тарифи на доставку періодичних видань з 1 січня 2020 року.

Джерело: Укрпошта