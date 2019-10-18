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Факти / Україна / Суспільство

Які документи потрібні в школу за новими правилами

З 2018 року, щоб потрапити в перший клас, дітям не потрібно проходити співбесіди та конкурси. Головне – вчасно принести потрібний пакет документів. Які документи потрібні в школу – розбиралися Факти ICTV.

Що потрібно дитині в школу - список речей

Згідно з новим законом, кожен учень має право вчитися в школі, яка розташована в районі його прописки.

Шанс потрапити в інший навчальний заклад у дитини теж є, але тільки якщо там залишаться вільні місця. Також передусім приймаються діти, чиї родичі працюють в школі, навчаються або є її випускниками.

Зарахування першокласників відбувається в два етапи. До 31 травня адміністрації шкіл збирають документи дітей, які закріплені за нею. З 5 до 10 червня відбувається відкрите жеребкування для охочих потрапити “не в свою школу”.

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Якщо дитину не зарахують методом жеребкування, а в школі за пропискою місць не буде, то її направлять до навчального закладу, в якому ще є місця.

Які документи потрібні в школу

Немає необхідності збирати документи, що підтверджують місце проживання, якщо інформація про дитину є в реєстрі потенційних першокласників. В іншому випадку знадобиться:

  • паспорт одного з батьків;
  • документ, що засвідчує право власності на житло;
  • документ, що засвідчує право користування житлом: договір найму, оренди;
  • довідка про проходження служби у військовій частині;
  • довідка про статус переселенця.

Після вирішення питання з місцем проживання можна збирати інші документи:

  • заява батьків або законних представників на ім’я директора;
  • копія свідоцтва про народження дитини;
  • оригінал медичної довідки (форма №086-1/о) з висновком про групу для занять фізкультурою;
  • карта профілактичних щеплень (довідка форми №063/у).

Присутність дитини під час подання документів необов’язкова.

Влада пропонує запровадити в українських школах попередній електронний запис, що могло б істотно спростити увесь процес. Однак поки що нововведення – на стадії розробки і невідомо, коли почне працювати.

Раніше Факти ICTV розповідали, що змінилося в школах з 1 вересня 2019 року.

Фото: Pixabay

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