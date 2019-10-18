Петицію до президента України про порятунок Світязю від обміління підписали майже шість тис. громадян.

Прохання на сайті президента України Володимира Зеленського зареєструвала Ольга Іменинник.

За місяць петицію підписали близько шести тис. людей, аби її розглянув президент, необхідно за 90 днів зібрати 25 тис. підписів українців.

– Найбільше та найглибше озеро України – Світязь, катастрофічно міліє! Вода відступила від берега на кілька десятків метрів. Просимо вас негайно вжити заходів, щодо порятунку озера, – звертається до президента авторка петиції.

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У тексті петиції вказано два пункти для вирішення проблеми:

виділення коштів на ремонт шлюзів, які наразі не працюють. Гідросистемам вже понад 30 років і вони потребують капітального ремонту;

збудувати водопереливну споруду або шлюз-регулятор для усієї системи Шацьких озер.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що озеро Світязь катастрофічно обміліло і продовжує втрачати воду.