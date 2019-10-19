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Факти / Україна

Кличко заліз на дах, щоб простежити за знесенням незаконної надбудови на Майдані

Віталій Кличко продемонстрував кадри роботи зі знесення незаконної надбудови в центрі Києва і пообіцяв, що демонтаж буде завершено до вечора 19 жовтня.

кличко

Мер Києва Віталій Кличко заліз на дах будівлі на вулиці Софіївська, 1, щоб простежити за демонтажем незаконної надбудови.

– Ми завершуємо демонтаж незаконної надбудови на будинку в центрі столиці, на вулиці Софіївській, 1. Обсяг робіт там чималий і працювати складно, але комунальні служби впораються. Як раніше впоралися і з деякими іншими самовільними архітектурними “фантазіями”, – написав мер.

За словами Кличка, демонтаж надбудови закінчать до вечора.

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Також мер звернувся до киян і попросив з повагою ставитися до законів, сусідів і до жителів міста.

Нагадаємо, в мережі з’явилися фото незаконної надбудови на даху житлового будинку на вулиці Софіївська, 1. Після цього прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорив з мером Києва Віталієм Кличком, хто повинен відповідати за таку ситуацію і які конкретні дії потрібні для вирішення цієї проблеми.

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