На даху історичної будівлі по вулиці Заньковецької в Києві помітили ще одну незаконну надбудову.

Екс-начальник відділу містобудування та архітектури Київради Наталія Іскоростенська повідомила, що на даху будинку, в якому проживала поетеса Ганна Ахматова, виявили чергову надбудову.

– Ще одна “чудова” надбудова на вулиці Заньковецької, 7 спотворила пам’ятник архітектури, монументального мистецтва, історії (житловий будинок 1904 року, в якому проживали Г. Ахматова, бував М.Гумільов, прибутковий будинок у стилі модерн, охоронний номер 403-кв), – написала вона.







У будинку Ахматової в Києві знайшли незаконну надбудову / 2 фотографии

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За словами Іскоростенської, це не єдина надбудова на цій будівлі.

– Я придивилася уважно, це новий курник, розміщений якраз над цим опудалом “типу балкон”, що примикає до квадратних метрів, які з’явилися замість горищного простору, – написала вона в коментарі.

Нагадаємо, в мережі з’явилися фото незаконної надбудови на даху житлового будинку на вулиці Софіївська, 1. Після цього прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорив з мером Києва Віталієм Кличком, хто повинен відповідати за таку ситуацію і які конкретні дії потрібні для вирішення цієї проблеми.