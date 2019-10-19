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Факти / Україна / Політика

Меркель обговорила з Путіним нормандський саміт і транзит газу

Ангела Меркель провела розмову з Володимиром Путіним, в якій було порушено питання підготовки до нормандського саміту.

Меркель обговорила з Путіним нормандський саміт і транзит газу

Канцлер ФРН Ангела Меркель провела телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним 17 жовтня.

Про це з посиланням на речника німецького уряду Штеффена Зайберта повідомляють німецькі ЗМІ.
За його словами, лідери держав обговорили підготовка до проведення саміту нормандської четвірки.

Іншим питанням, яке стосувалося України, було продовження транзиту газу територією України.

У Кремлі підтвердили розмову Меркель і Путіна та наголосили на тому, що російський президент очікує на те, що зустріч нормандської четвірки має бути “ретельно підготовленою і увінчатися конкретними результатами”.

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Також у Путіна додали, що очікують від Києва імплементації так званої формули Штайнмаєра та відведення військ біля населених пунктів Золоте і Петровське на Донбасі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко сподівається на проведення зустрічі нормандської четвірки у листопаді 2019 року.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Kremlin.ru

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