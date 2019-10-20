В Одесі почалися випробування Odissey MAX – найдовшого трамвая в Україні.
Директор Одесміськелектротрансу Дмитро Жеман повідомив, що у вихідні, коли настає ніч, на вулиці виїжджають трамваї Odissey MAX.
Трамвай складається з трьох секцій на базі кузова TatraT3, його довжина – майже 31 м.
Odissey MAX здатний перевозити до 280 пасажирів, має 62 посадочних місця.
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Обкатка пройшла успішно на маршруті №18. Його випустять на лінію після випробування й на інших трамвайних маршрутах.
Odissey MAX: в Одесі тестують найдовший в Україні трамвай / 3 фотографии
Фото: Дмитрий Жеман
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