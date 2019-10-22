Від початку Війни на Донбасі спецслужби Росії та підконтрольні їй терористичні організації почали вербувати мирних місцевих мешканців до збору інформації про українських військових та передачі даних російському окупаційному керівництву.

До того як водій автобусу в Костянтинівці Іван здався українським спецслужбам і розповів про методи роботи так званого МДБ, він возив людей у Донецьк. Під час одного з таких рейсів на КПВВ з боку Горлівки, бойовики відвели водія на допит.

Бойовики Міністерства держбезпеки самопроголошеної ДНР під тиском змусили Івана підписати зобов’язання про співробітництво та нерозголошення.

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Іван виріс без батьків, тому позивний йому обрали Сирота. Спочатку конкретних завдань новоспечений агент не отримав, але згодом, коли він був у Донецьку, йому зателефонував старший оперуповноважений так званого МДБ квазіреспубліки Костянтин Стовбун.

Цього разу відділ контррозвідки МДБ дав Івану вже конкретні завдання. Він мав стежити за певними українськими силовиками на КПВВ, фіксувати пересування українських машин зі спецантенами та фотографувати паспорти усіх пасажирів, яких знімали з автобусу і водили на допит українські спецслужби.

Це традиційний набір завдань, які виконують завербовані водії. Разом з тим силова еліта квазіреспубліки не гребує і дрібним вимаганням. За безперешкодний проїзд через лінію розмежування працівники МДБ змушують водіїв возити їм подачки.

Терпіти приниження, бути на гачку у спецслужб і шпигувати водії змушені, бо не мають іншого вибору. По-іншому заробити нечувану за донбаськими мірками зарплату у 15 тис. грн вони не можуть. Водії, які щодня перетинають лінію розмежування – це одна з найбільш вразливих категорій до вербування для спецслужб з обох боків.

Тому перевізники не рідко працюють в режимі і нашим і вашим. Дехто працював у так званій Генпрокуратурі самопроголошеної ДНР і був подвійним агентом.

Гвинтиками силової системи квазіреспубліки на різних рівнях стало чимало екс-працівників тамтешніх управлінь СБУ. Костянтин Стовбун – куратор водія Івана один з багатьох дезертирів, який ще у 2014 році почав працювати на самопроголошену ДНР, а точніше на російських кураторів. Нині українські суди заочно засуджують таких перебіжчиків.

Під ковпаком російських бойовиків і далі живе більшість водіїв, які щодня перетинають лінію розмежування.

Тим часом водій Іван знову збирає пасажирів на вокзалі Костянтинівки і везе до крайнього блокпосту перед окупованою територію. Через те, що більше не їздить в ОРДЛО, доходи впали в рази, але він ставиться до ситуації по-філософському. Каже, що це мізерна плата за те, що він зараз не в українській в’язниці і не у донецькому підвалі.

Нагадаємо, бойовики обладнали закриті вогневі позиції і гатять реактивними гранатами.