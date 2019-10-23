Смог у Києві як і раніше висить в повітрі густою хмарою, а користувачі соцмереж продовжують ділитися страхітливими фото і відео.

У мережі з’явилося відео смогу в Києві, зняте на дрон. Щільна хмара туману показана з висоти пташиного польоту в районі набережної, Подолу, Верховної Ради, стадіону Динамо, Арки Дружби народів і над Дніпром.

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Смог у Києві тримається чотири доби і вже побив рівень забруднення повітря в Пекіні.

Найнебезпечніша ситуація фіксується на бульварі Перова і Райдужному масиві в Києві.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві фіксують перевищення кількості небезпечних речовин у повітрі вздовж проїжджих частин зі скупченням автотранспорту.