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Факти / Україна

Смог у Києві: як виглядає хмара над столицею з висоти пташиного польоту

Смог у Києві як і раніше висить в повітрі густою хмарою, а користувачі соцмереж продовжують ділитися страхітливими фото і відео.

Смог у Києві: як виглядає хмара над столицею з висоти пташиного польоту

У мережі з’явилося відео смогу в Києві, зняте на дрон. Щільна хмара туману показана з висоти пташиного польоту в районі набережної, Подолу, Верховної Ради, стадіону Динамо, Арки Дружби народів і над Дніпром.

Читайте: Без паніки і смогу. Що потрібно знати про забруднення повітря у Києві

Смог у Києві тримається чотири доби і вже побив рівень забруднення повітря в Пекіні.

Найнебезпечніша ситуація фіксується на бульварі Перова і Райдужному масиві в Києві.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві фіксують перевищення кількості небезпечних речовин у повітрі вздовж проїжджих частин зі скупченням автотранспорту.

Джерело: Радіо Свобода

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