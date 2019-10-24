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Факти / Україна

Аеропорти Києва, Харкова, Одеси та Львова затримують рейси через туман

Через сильний туман кілька українських аеропортів затримують рейси.

літак

Аеропорт Одеса не може прийняти рейс зі Стамбулу, Баку та Шарм-ель-Шейху.

У мережі з’явились фото та інформація про те, що десятки українців чекають на виліт в Стамбульському аеропорті.

Повідомляється, що деякі пасажири не можуть вилетіти вже четверту добу.

Аеропорти Києва, Харкова, Одеси та Львова затримують рейси через туман / 2 фотографии

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З аеропорту Київ (Жуляни) не можуть вчасно вилетіти рейси до:

  • Риму
  • Мінська
  • Берліна
  • Варшави
  • Дортмунда
  • Запоріжжя
  • Неаполя
  • Одеси
  • Львова

Затримуються рейси з:

  • Запоріжжя
  • Одеси
  • Неаполя
  • Варшави
  • Берліна

Проблеми з вильотом і прильотом спостерігаються у Харкові.

Тут затримані вильоти до Києва, Стамбула та Відня. Не можуть приземлитися рейси з Тель-Авіва, Стамбула та Відня.

У Львівському аеропорті затримуються рейси до Києва та Праги.

До слова, раніше Факти ICTV писали про причину смогу в Україні.

Фото: Думська, Dreamstime

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