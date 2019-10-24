Через сильний туман кілька українських аеропортів затримують рейси.
Аеропорт Одеса не може прийняти рейс зі Стамбулу, Баку та Шарм-ель-Шейху.
У мережі з’явились фото та інформація про те, що десятки українців чекають на виліт в Стамбульському аеропорті.
Повідомляється, що деякі пасажири не можуть вилетіти вже четверту добу.
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З аеропорту Київ (Жуляни) не можуть вчасно вилетіти рейси до:
- Риму
- Мінська
- Берліна
- Варшави
- Дортмунда
- Запоріжжя
- Неаполя
- Одеси
- Львова
Затримуються рейси з:
- Запоріжжя
- Одеси
- Неаполя
- Варшави
- Берліна
Проблеми з вильотом і прильотом спостерігаються у Харкові.
Тут затримані вильоти до Києва, Стамбула та Відня. Не можуть приземлитися рейси з Тель-Авіва, Стамбула та Відня.
У Львівському аеропорті затримуються рейси до Києва та Праги.
До слова, раніше Факти ICTV писали про причину смогу в Україні.
Фото: Думська, Dreamstime