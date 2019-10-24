Через сильний туман кілька українських аеропортів затримують рейси.

Аеропорт Одеса не може прийняти рейс зі Стамбулу, Баку та Шарм-ель-Шейху.

У мережі з’явились фото та інформація про те, що десятки українців чекають на виліт в Стамбульському аеропорті.

Повідомляється, що деякі пасажири не можуть вилетіти вже четверту добу.







Аеропорти Києва, Харкова, Одеси та Львова затримують рейси через туман / 2 фотографии

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З аеропорту Київ (Жуляни) не можуть вчасно вилетіти рейси до:

Риму

Мінська

Берліна

Варшави

Дортмунда

Запоріжжя

Неаполя

Одеси

Львова

Затримуються рейси з:

Запоріжжя

Одеси

Неаполя

Варшави

Берліна

Проблеми з вильотом і прильотом спостерігаються у Харкові.

Тут затримані вильоти до Києва, Стамбула та Відня. Не можуть приземлитися рейси з Тель-Авіва, Стамбула та Відня.

У Львівському аеропорті затримуються рейси до Києва та Праги.

До слова, раніше Факти ICTV писали про причину смогу в Україні.

Фото: Думська, Dreamstime