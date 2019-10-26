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Факти / Україна

Зеленський звільнив голову СБУ у Полтавській області

Президент України підписав указ про звільнення начальника управління СБУ у Полтавській області Юрія Раховського.

Зеленський звільнив голову СБУ у Полтавській області

Володимир Зеленський звільнив начальника управління СБУ у Полтавській області Юрія Рахівського.

Відповідний указ №768/2019 був розміщений на сайті президента.

Читайте: Президент призначив нового голову Луганської ОДА

– Звільнити Рахівського Юрія Васильовича з посади начальника управління Служби безпеки України в Полтавській області, – йдеться у тексті указу.

До речі, 30 вересня Володимир Зеленський підписав указ про звільнення секретаря РНБО Олександра Данилюка.

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