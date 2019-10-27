Із Золотого, у супроводі поліції, було вивезено зброю добровольців.

Заступник глави Нацполіції Вадим Троян заявив, що наразі зброї у ветеранів-добровольців у Золотому немає.

Вони вивезли легальну власну зброю після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським і розмовою з поліцією. Ветеранів супроводжували співробітники правоохоронних органів.

– В Золотому-4 та Катеринівці працює шість патрулів Нацполіції, а також пункт НПУ для прийому громадян. Відповідно до рішення керівництва ООС, для забезпечення публічного порядку та безпеки туди буде направлена Нацгвардія, – повідомив Троян.

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Заступник глави Нацполіції додав, що в районі підготовки до розведення військ також знаходиться група неозброєних добровольців.

До слова, заступник командувача штабом ООС Богдан Бондар заявив, що під час розведення сил на Донбасі, Україна не здаватиме позиції.