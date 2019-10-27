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Факти / Україна

Добровольці вивезли зброю із Золотого

Із Золотого, у супроводі поліції, було вивезено зброю добровольців.

Військовий

Заступник глави Нацполіції Вадим Троян заявив, що наразі зброї у ветеранів-добровольців у Золотому немає.

Вони вивезли легальну власну зброю після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським і розмовою з поліцією. Ветеранів супроводжували співробітники правоохоронних органів.

– В Золотому-4 та Катеринівці працює шість патрулів Нацполіції, а також пункт НПУ для прийому громадян. Відповідно до рішення керівництва ООС, для забезпечення публічного порядку та безпеки туди буде направлена Нацгвардія, – повідомив Троян.

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Заступник глави Нацполіції додав, що в районі підготовки до розведення військ також знаходиться група неозброєних добровольців.

До слова, заступник командувача штабом ООС Богдан Бондар заявив, що під час розведення сил на Донбасі, Україна не здаватиме позиції.

Джерело: МВС

Фото: Dreamstime

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