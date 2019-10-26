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Факти / Україна

Всі готові до розведення сил: Зеленський відвідав Золоте та поспілкувався з місцевими

Президент України Володимир Зеленський відвідав з робочим візитом Золоте.

Всі готові до розведення сил: Зеленський відвідав Золоте та поспілкувався з місцевими

Володимир Зеленській провів дві доби у Золотому, де поспілкувався з місцевим населенням. Також він їздив на передову.

– Зустрічався з учителями та лікарями, які, попри складні умови, продовжують робити свою роботу. Говорили про побут на лінії розмежування, про соціальні потреби, а також про можливе розведення військ. Зрозумів одне – всі хочуть миру. Всі готові до розведення, – запевнив президент.

Також він додав, що місцевих непокоїть група озброєнних людей, яка оселилася на околиці у приватному будинку.

– Мешканці Золотого не на жарт стурбовані, хто це такі. Вирішив поспілкуватися з ними сам. Деякі розмови виявилися емоційними, – каже Зеленський.

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Він стверджує, що і далі “готовий говорити та шукати порозуміння”.

– Мені важливо було почути українців, які чекають миру. Це для мене головне. Ми маємо шукати шляхи та працювати для завершення війни. І не будь-якою ціною – наголошую на цьому. Капітуляції не буде в жодному разі. Це я кажу як президент і верховний головнокомандувач. Впевнений, у нас все вийде і Україна знову буде єдиною, – розповів Зеленський.

Всі готові до розведення сил: Зеленський відвідав Золоте та поспілкувався з місцевими / 7 фотографий

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський заявив, що нормандський саміт не відбудеться, поки на трьох ділянках лінії розмежування на Донбасі залишатимуться війська сторін.

Джерело: Володимир Зеленський

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