У проект Державного бюджету на 2020 рік подано вже понад 2,5 тис. поправок.
Представник уряду в парламенті Ірина Верещук повідомила, що в проект Держбюджету на 2020 рік подано вже понад 2,5 тис. поправок, 700 з яких вже враховані Кабміном.
– Уряд працює над внесенням законопроекту Про держбюджет, який планує подати до 3 листопада. Вже подано понад 2,5 тисячі поправок, 700 з яких вже враховано, – сказав вона.
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Верещук висловила сподівання, що проект Держбюджету буде вчасно поданий до сесійної зали і розглянутий нардепами.
Нагадаємо, розгляд та ухвалення Держбюджету-2020 у другому читанні заплановано на 15 листопада.
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