Аналітики банківського холдингу JP Morgan покращили оцінку курсу гривні до кінця 2019 року.

Згідно з прогнозом аналітиків, до кінця 2019 року курс гривні до долара становитиме 25 грн за $1.

У першому кварталі наступного року гривня може знизитися до 25,5 грн за $1, у другому – до 26,3 грн за$1 і в третьому – до 27 грн за $1.

Крім того, за підрахунками аналітиків, зростання ВВП України в 2019 році становитиме 4,3%, а в 2020 році темп зростання ВВП знизиться до 3,8%.

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У звіті також зазначається, що дефіцит поточного рахунку в 2019 році може скоротитися до 2,8% ВВП.

На думку аналітиків, для України основними економічними питаннями залишаються бюджет на 2020 рік та ухвалення закону про криміналізацію незаконного збагачення.

Основні ризики для країни можуть становити ситуація з Приватбанком і підвищення цін на газ.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що курс долара в Україні може зрости.