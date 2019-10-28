Групи поліцейських, які прибули до Золотого-4 Луганської області не мають наміру будь-кого виселяти звідти.

Заступник глави Національної поліції Вадим Троян запевняє, що групи поліцейських, які прибули до Золотого на Луганщині не виселятимуть Нацкорпус.

За словами Вадима Трояна, спільна група з поліцейських і військовослужбовців ВПС відвідала будівлю, де розмістилися представники Національного корпусу, з метою звичайної перевірки.

Така перевірка є звичною, оскільки територія, де розташований населений пункт Золоте-4, належить до зони проведення Операції Об’єднаних сил.

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– Я вважаю, що зараз спекулювати на будь-яких моментах, навіть у простих словах, мовляв, хтось когось буде штурмувати, не можна, – зазначив Троян.

Він заперечив, що поліцейські виселятимуть когось із Золотого, а також закликав не спекулювати на цій темі.

До слова, заступник командувача штабом ООС Богдан Бондар заявив, що під час розведення сил на Донбасі, Україна не здаватиме позиції.