Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що проект закону про державний бюджет у другому читанні планують ухвалити 14 листопада.

Дмитро Разумков також звернувся до Комітету з питань бюджету, щоб він під час свого засідання уважно розглянув і проаналізував, чи були враховані бюджетні висновки Ради у поданому урядом проекті бюджету.

Голова парламенту попросив комітет надати висновок народним депутатам, щоб, найімовірніше, 14 листопада можна було його розглянути у другому читанні.

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Дмитро Разумков також додав, що в разі позитивної оцінки 14 листопада, можливо, можна буде підтримати і затвердити державний бюджет на 2020 рік.

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Нагадаємо, раніше Кабмін ухвалив проект бюджету 2020 до другого читання.