Загалом тиждень буде сухий та теплий – місцями до +18, дощі можливі лише на заході України.

У вівторок, 12 листопада, на всій території України очікується суха погода.

У південних регіонах денна температура – від +16 до +18, на заході та сході країни +13 +14, у центрі – до +12.

На півночі – від +10 до +12.

У Києві без опадів, вночі 4-6, а вдень 9-11 вище нуля.

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На середу, 13 листопада, синоптики прогнозують теплу погоду, без опадів. Тільки на Закарпатті можливий невеликий дощ.

На півдні та заході України – до +17, в центрі +14, на півночі +13, у східних областях +11.

У столиці сухо, вночі 6-8, вдень 11-13 градусів тепла.

У четвер, 14 листопада, на заході невеликий дощ, на решті території – сухо.

У південних областях до +15, на заході та у центрі +14, на півночі +13, на сході +11.

У Києві без опадів, температура не зміниться: до +8 вночі та +13 – вдень.

У п’ятницю, 15 листопада, дощі можливі лише в західних областях. Тут, а також на півдні країни – до +16, в центрі +13, на півночі +11.

Найхолодніше буде на сході – максимум +10.

У столиці сухо, вночі 3-5, вдень 9-11 градусів тепла.

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