Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у листопаді.

На початку листопада очікується прохолодна погода. Вдень буде близько +5 градусів. З 4 листопада стане ще більш сиро, а температура опуститься до +2°.

Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань

Після цього в Україну прийде потепління, з 6 листопада вдень термометри показуватимуть знову до +6 градусів. Очікуються опади у вигляді дощу.

Після 10 листопада прогнозують похолодання, можливий мокрий сніг. З 14 листопада буде до -7 градусів, а вночі температура може опускатися до -12 градусів.

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Остання хвиля тепла порадує українців у період з 22 по 27 листопада. Вдень буде від +3 до +5 градусів. З 26 листопада знову стрімко похолодає. Очікується, що вдарять морози і піде сніг.

До речі, раніше ми писали, якою буде погода в Україні 26 та 27 жовтня.