PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Ціна на газ для населення у листопаді буде найнижчою з 2016 року – Нафтогаз

Навіть після підвищення ціни на газ для населення у листопаді, його вартість буде найнижчою з 2016 року.

газ

У листопаді 2019 року Нафтогаз підвищив ціну на газ для населення до 4 899 грн за тис. кубометрів.

Однак навіть після підвищення вона стала найнижчою для листопада з 2016 року.

Зазначена ціна на газ не враховує ПДВ, націнки газзбутів і транспортні витрати.

Читайте: Зміни з листопада 2019: здорожчання газу і оновлена митниця

– Цього місяця регульована ціна газу виявилася вищою, ніж ціна на умовах пропозиції від Нафтогазу Газовий запас, тому споживачі, які скористалися цією пропозицією, заощадять свої кошти, – додали в Нафтогазі.

До слова, перший заступник голови правління Нафтогазу Сергій Перелома заявив, що Україна здатна пройти опалювальний сезон навіть за умови обмеження імпорту газу.

Джерело: Нафтогаз

Фото: Pexels

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Путін тисне на газ: що чекає українську ГТС після запуску Північного потоку-2
Путін тисне на газ: що чекає українську ГТС після запуску Північного потоку-2
З Газпрому хочуть стягнути $3 млрд до кінця 2020 року – Вітренко
З Газпрому хочуть стягнути $3 млрд до кінця 2020 року – Вітренко
Тіньових угод щодо транзиту газу не буде – Макеєв
Тіньових угод щодо транзиту газу не буде – Макеєв
Україна готова з 2020 року зупинити транзит російського газу
Україна готова з 2020 року зупинити транзит російського газу
Зелений біогаз. Як у Теофіполі перетворюють відходи на електрику
Зелений біогаз. Як у Теофіполі перетворюють відходи на електрику
Новий газовий договір із Росією має бути довгостроковим – Гончарук
Новий газовий договір із Росією має бути довгостроковим – Гончарук
Рада ухвалила закон про анбандлінг: що зміниться для української ГТС
Рада ухвалила закон про анбандлінг: що зміниться для української ГТС
РФ готова до переговорів з Україною щодо постачання газу за зниженими цінами – Путін
РФ готова до переговорів з Україною щодо постачання газу за зниженими цінами – Путін
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка