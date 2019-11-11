Навіть після підвищення ціни на газ для населення у листопаді, його вартість буде найнижчою з 2016 року.

У листопаді 2019 року Нафтогаз підвищив ціну на газ для населення до 4 899 грн за тис. кубометрів.

Однак навіть після підвищення вона стала найнижчою для листопада з 2016 року.

Зазначена ціна на газ не враховує ПДВ, націнки газзбутів і транспортні витрати.

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– Цього місяця регульована ціна газу виявилася вищою, ніж ціна на умовах пропозиції від Нафтогазу Газовий запас, тому споживачі, які скористалися цією пропозицією, заощадять свої кошти, – додали в Нафтогазі.

До слова, перший заступник голови правління Нафтогазу Сергій Перелома заявив, що Україна здатна пройти опалювальний сезон навіть за умови обмеження імпорту газу.

Джерело: Нафтогаз