США та Україна організовують дзвінок Зеленського та Трампа – Politico

Президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп можуть провести телефонну розмову на тлі призупинення військової допомоги США.

Про це повідомляє Politico.

Чи відбудеться розмова Зеленського та Трампа: що відомо

За інформацією видання, США та Україна працюють над організацією телефонного дзвінка між лідерами.

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— США поінформують Україну (про рішення – Ред.) сьогодні в Києві, і найближчим часом буде організовано телефонну розмову між Трампом і Зеленським, — сказав європейський дипломат, знайомий з планами.

За його словами, США вважають це не паузою і не призупиненням допомоги, оскільки перебувають у процесі визначення того, як найкраще підтримати українську оборону.

Потреба в розмові виникла після того, як рішення Пентагона про призупинення поставок зброї застало зненацька навіть союзників Трампа, зокрема членів Конгресу, співробітників Держдепартаменту та ключових європейських союзників.

Рішення було ухвалене главою політичного відділу Пентагона Елбриджем Колбі та невеликим колом радників без координації з рештою адміністрації.

— Я думаю, що все це зроблено директором з політики Міністерства оборони, цим Колбі. У нас фактично немає радника з національної безпеки, — заявив конгресмен Майкл Маккоул.

Один з американських чиновників повідомив, що рішення застало Державний департамент зненацька.

Керівництво Пентагона не консультувалося з Держдепартаментом, посольством США в Києві або командою спецпредставника Кіта Келлога.

По той бік Атлантики європейські дипломати та команда Зеленського намагалися з’ясувати, чому США раптово заморозили допомогу.

Ні Зеленський, ні Європейський Союз не отримали попереднього повідомлення.

Нагадаємо США призупинили постачання артилерійських боєприпасів, ракет Stinger, Patriot і Hellfire, зокрема озброєння, яке вже перебувало на складах у Польщі.

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