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Факти / Україна

Верховна Рада: онлайн-трансляція засідання 12 листопада

З 12 до 15 листопада Верховна Рада працюватиме у режимі пленарних засідань.

Верховна Рада: онлайн-трансляція засідання 12 листопада

Пряму онлайн-трансляцію засідання Верховної Ради IX скликання 12 листопада можна дивитися онлайн на сайті Факти ICTV.

Сьогодні народні депутати планують розглянути у першому читанні низку законопроектів щодо земельної реформи і відкриття ринку землі.

Читайте: Список депутатів Верховної Ради 9 скликання

У другому читанні розглядатимуть зміни до законів Про джерела фінансування дорожнього господарства України, Про використання земель оборони та Про оперативно-розшукову діяльність.


Факти ICTV також публікували календар роботи Верховної Ради IX скликання до кінця січня 2020 року.

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