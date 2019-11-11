З 12 до 15 листопада Верховна Рада працюватиме у режимі пленарних засідань.

Пряму онлайн-трансляцію засідання Верховної Ради IX скликання 12 листопада можна дивитися онлайн на сайті Факти ICTV.

Сьогодні народні депутати планують розглянути у першому читанні низку законопроектів щодо земельної реформи і відкриття ринку землі.

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У другому читанні розглядатимуть зміни до законів Про джерела фінансування дорожнього господарства України, Про використання земель оборони та Про оперативно-розшукову діяльність.





Факти ICTV також публікували календар роботи Верховної Ради IX скликання до кінця січня 2020 року.