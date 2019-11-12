У Верховній Раді рух Чесно зафіксував четвертий випадок кнопкодавства. Цього разу з боку нардепа Василя Німченка.

Василь Німченко є народним депутатом від партії Опозиційна платформа – За життя. Він навіть був співавтором одного із законопроектів про кримінальну відповідальність депутатів за кнопкодавство.

Народного депутата піймали на кнопкодавстві під час пленарного засідання Ради 12 листопада.

Він порушив процедуру особистого голосування і скнопкодавив, коли потрібно було голосувати за законопроект №2299 щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

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Як можна побачити на табло, Василь Німченко натиснув на дві кнопки за.

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що через новий випадок кнопкодавства він звернеться до Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту.

Нагадаємо, у Верховній Раді IX скликання вже було зафіксовано три випадки конопкодавства.

Джерело: Чесно

Фото: Nimchenko Vasily