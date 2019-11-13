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Факти / Україна

Чи готові українці до зміни клімату – результати опитування КМЕФ

В межах програми Київського міжнародного економічного форуму відбулася прес-конференція Чи готові українці до зміни клімату.

Чи готові українці до зміни клімату – результати опитування КМЕФ

Під час панельної дискусії Як зміни клімату змінять ваш бізнес її учасники зазначили, що у багатьох країнах світу зафіксоване значне зростання актуальності проблем, пов’язаних зі зміною клімату.

Сьогодні зростає екологічна свідомість суспільства, популяризується культура відповідального споживання та активно бойкотуються рішення влади та бізнесу, що суперечать екологічному порядку денному.

Тому Київський міжнародний економічний форум та UDP Renewables спільно з центром дослідження суспільної думки Socis провели масштабне соціологічне опитування щодо питань зміни клімату в Україні.

Дослідження проводилось за підтримки Bohush Communications 11 – 18 вересня 2019 року. Загалом було опитано 1200 респондентів.

Результати дослідження є аналітичним звітом, в якому співставлені дані досліджень 2014 та 2017 років, проведених за підтримки Глобального екологічного фонду в межах реалізації Програми розвитку ООН Інтеграція положень Конвенції Ріо у національну політику України.

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Згідно з результатами дослідження, головними екологічними проблемами для України є такі:

  • проблеми зі сміттям – 57,5%
  • вирубка лісів – 56,4%
  • забруднення річок – 54,4%
  • забруднення повітря – 45,4%
  • забруднення ґрунтів – 25,3%

Крім того, 76,8 % українців переконані, що заходи з покращення екологічної ситуації в країні мають фінансуватися державою, 60,4% покладають на владу роль ініціатора екологічної політики в Україні.

Цікавим є те, що 67,2% респондентів заявляють про свою готовність платити більше за споживання енергії, виробленої екологічно чистими технологіями.

Але водночас 37,3% не готові витратити жодної копійки сукупного доходу родини на комплекс заходів з покращення екологічної ситуації в країні.

Вселяє оптимізм те, що 73,2% українців заявляють про свою готовність діяти для покращення стану довкілля.

Раніше Факти ICTV писали, що через сміття на Закарпатті Україну можуть чекати мільйонні штрафи від ЄС.

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