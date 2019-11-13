На думку голови фракції Слуга народу Давида Арахамії, в четвер Верховна Рада на пленарному засіданні ухвалить державний бюджет на 2020 рік до 23.00.

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія наголосив, що у четвер, 14 листопада, з вірогідністю 90% бюджет на 2020 рік буде ухвалений остаточно, а не переноситиметься на третє читання.

– Мій прогноз, що ми десь там до 10-11 години вечора доопрацюємо і ухвалимо, – зазначив Арахамія.

Він зауважив, що проект держбюджету є “реалістичним, без фантазій, але є дуже велика вірогідність, що він буде переглянутий, з точки зору доходної частини”.

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Перегляд бюджету у бік більших витрат може статися після першого півріччя 2020 року, оскільки дохідна частина повинна збільшитися за рахунок надходжень від отримання ліцензій на видобуток бурштину, легалізації грального бізнесу.

Нагадаємо, що Факти ICTV детально проаналізували державний бюджет України на 2020 рік.