Наступного року Міністерство оборони планує представити дорожню карту скасування строкової служби в армії.

Міністр оборони Андрій Загороднюк вважає, що у призову в армію немає майбутнього в Україні.

Він пообіцяв вже у 2020 році представити дорожню карту щодо скасування строкової служби.

Загороднюк вважає, що зараз в Україні склався дуже сприятливий клімат для реформування ЗСУ.

– Комітет з безпеки та оборони, який є у Верховній Раді сьогодні і який був до цього — це небо і земля. Там є Герої України, колишні військові, волонтери, просто молоді, цивілізовані, прогресивні люди, – розповів міністр.

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Він додав, що більшість осіб, які відслужили строкову службу, не повертаються в резерв.

Тому його потрібно формувати з тих, хто хотів би бути там добровільно.

До слова, Андрій Загороднюк розповів, що склад ЗСУ не планують скорочувати найближчим часом.

Джерело: Армія FM