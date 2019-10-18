Міністр оборони Андрій Загороднюк повідомив, що наразі не планують скорочувати склад Збройних сил України.

Андрій Зогороднюк під час години питань до уряду також зазначив, що у проекті Держбюджету на 2020 рік на фінансування оборонної галузі передбачено 136,6 млрд грн.

За його словами, велика частина цього бюджету спрямована саме на модернізацію та закупівлю нового озброєння.

Ми сподіваємося, що ви скоро побачите новий бюджет і будете задоволені тими відсотками, які виділяються на озброєння та військову техніку, – сказав міністр оборони.

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До слова, раніше прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що витрати на оборону в 2020 році збільшать.