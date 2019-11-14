У записаній розмові член “ДНР” повідомляє місцевим командиру, що на Донбас “прибудуть люди з повноваженнями” від міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

Об’єднана слідча група (JIT), яка займається розслідуванням катастрофи MH17 над Донбасом, опублікувала розшифровку нового запису розмови між можливими лідерами сепаратистів.

У ній підтверджується причетність міністра оборони Росії Сергія Шойгу до конфлікту на Донбасі.

Так, 1 липня 2014 року бойовику з позивним “Монгол” зателефонував невідомий місцевий командир, якому сепаратист із “ДНР” повідомив про те, що в регіон “прибудуть люди з повноваженнями” від міністра оборони Росії Сергія Шойгу з метою замінити місцевих польових командирів людьми з Москви.

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Також “Монгол” пояснює невідомому, що той буде підпорядковуватися “міністру оборони” Ігорю Стрєлкову і “верховному головнокомандувачу” Олександру Бородаю.

В інших розшифровках розмов Бородай, зокрема, стверджує, що “виконує накази і захищає інтереси виключно однієї держави – Російської Федерації”.

До слова, раніше Об’єднана слідча група заявила про появу нових свідків у справі про катастрофу MH17.