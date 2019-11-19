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Факти / Україна / Політика

Зеленський підписав закон про заборону вирубки лісів у Карпатах

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону на проведення суцільних рубок головного користування ялицево-букових лісів на стрімких схилах Карпатського регіону.

Зеленський підписав закон про заборону вирубки лісів у Карпатах

Володимир Зеленський підписав закон №249-ІХ, що забороняє суцільні рубки на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпат.

– Реалізація норм закону сприятиме збереженню лісів, попередженню суцільного вирубування ялицево-букових лісів Карпатського регіону, а також захисту Карпатського регіону від стихійних лих та природних катаклізмів, – йдеться у повідомленні.

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У 2000 році був ухвалений закон, який вводив 10-річний мораторій на проведення суцільних рубок ялицево-букових лісів на стрімких схилах в Карпатському регіоні, а в 2011 році мораторій перестав діяти, і  знову з’явилася можливість проводити суцільні вирубки.

До слова, Факти ICTV зібрали ідеї місць, де можна відпочити в горах на зимові свята.

Джерело: Офіс Президента

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