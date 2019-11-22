Що таке Голодомор
Голодомор – свідома і цілеспрямована карально-репресивна акція сталінського режиму, спрямована на упокорення українського національно-визвольного руху і фізичне знищення української національної групи.
Передумови Голодомору
Колективізація. Для здійснення масового терору голодом влада здійснила насильницьку колективізацію (об’єднання одноосібних селянських господарств у колективні).
Хлібозаготівлі. Було ухвалено закон про хлібозаготівлі, згідно з яким колгоспи мусили здавати державі від чверті до третини зібраного збіжжя.
Розкуркулення селян. Ліквідовано прошарок заможних селян та вилучено значні запаси сільськогосподарської продукції, які зберігалися в куркульських господарствах.
Закон про п’ять колосків
У 1932 році, коли в Україні не було запасів борошна, а посівний матеріал було вилучено, радянська влада ухвалила так званий закон про п’ять колосків, за яким розкрадання майна колгоспів каралося розстрілом, за “пом’якшувальних обставин” – позбавленням волі на строк не менше 10 років. Законом про п’ять колосків фактично людям було заборонено володіння їжею.
Скільки людей загинуло
Терор голодом діяв в Україні протягом 22 місяців. За цей час жертвами Голодомору могли стати від 3-х до 10-и млн українців. Точна кількість жертв невідома через свідому заборону на ведення статистики смертності.
На той час населення України становило близько 30 млн осіб, а всього СРСР близько 105 млн.
Вшанування пам’яті жертв
Заходи до Дня пам’яті жертв голодоморів пройдуть у всій Україні та у багатьох країнах світу 23 листопада. На території України буде приспущено державний прапор та обмежено проведення заходів розважального характеру. О 16.00 у кожній домівці й установі українці приєднаються до загальнонаціональної хвилини мовчання.
Запали свічку пам’яті
Традиційно Всеукраїнська акція Запали свічку пам’яті у 2019 році відбудеться після загальнонаціональної хвилини мовчання о 16.00.
2019 року акція відбудеться за 15 тис. км від Києва. Учасники української антарктичної експедиції на станції Академік Вернадський запалять 12 свічок на вшанування жертв Голодомору.
Книги про Голодомор
Василенко В. Голодомор 1932—1933 років в Україні як злочин геноциду: правова оцінка.
Гриневич Л. Хроніка колективізації та Голодомору в Україні.
Захаров Є. Чи можна кваліфікувати голодомор 1932—1933 років в Україні та на Кубані як геноцид?
Котляр Ю. Голодомори 1921—1923 рр. та 1932—1933 рр. на Півдні України: етнічний та міжнародний аспекти.
Кульчицький С. Голод 1932—1933 рр. в Україні як геноцид: мовою документів, очима свідків.
Хмельковський Л. 136 призвідців Голодомору.
Мейс Джеймс. Ваші мертві вибрали мене…
Енн Еплбаум. Червоний Голод: Війна Cталіна з Україною.
Фільми про Голодомор
Голод-33 (1991)
Українська ніч 33-го (1994-1998)
Голодомор. Забутий геноцид (2014)
Гіркі жнива (2017)
Голод до правди (2018)
Ціна правди (Вийде 28 листопада 2019)