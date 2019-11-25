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Факти / Україна

МТС продала Vodafone Ukraine азербайджанському Bakcell за $734 млн

МТС найближчим часом передасть акції Vodafone Ukraine азербайджанському Bakcell за $734 млн.

МТС продала Vodafone Ukraine азербайджанському Bakcell за $734 млн

Компанія Telco Solutions and Investments, яка підконтрольна телекомунікаційній компанії Bakcell і входить до групи компаній NEQSOL Holding, придбала 100% частку одного з найбільших українських операторів мобільного зв`язку ВФ Україна, який працює під брендом Vodafone Україна, за $734 млн.

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– У рамках угоди, МТС через свою 100% дочірню компанію Allegretto Holding S.a.r.l. (Люксембург) продає 100% частку в компанії Preludium BV (Нідерланди), єдиному акціонері ПрАТ ВФ Україна, за $734 млн, включаючи відкладений платіж на суму близько $84 млн, – йдеться у повідомленні.

Раніше Факти ICTV писали, що мобільні оператори Київстар, Vodafone Україна і lifecell проводять роботи з перерозподілу радіочастотного ресурсу (РЧР) у діапазоні 900 МГц. Це допоможе вже через 1,5 роки покрити 4G майже всю Україну.

Джерело: УНІАН

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