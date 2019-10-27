В окупованому Донецьку підірвали одну з вишок стільникового зв’язку.
Через підрив базової станції у абонентів оператора Фенікс можлива деградація сервісів мобільного зв’язку.
Сепаратистські ЗМІ причиною вибуху називають диверсію.
Вони зазначають, що вибух пошкодив лише частину обладнання станції.
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У соцмережах з’явилося відео підриву вишки. В ньому показана листівка, в якій написано, що вибух – це знак протесту проти нелюдських тортур і свавілля в “ДНР”.
До слова, на території так званих ДНР і ЛНР працюють два оператори – Фенікс і Лукаком відповідно.
Раніше Факти ICTV писали про те, що у Києві на Троєщині прогримів вибух.
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