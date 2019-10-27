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Факти / Надзвичайні події

У Донецьку підірвали вишку мобільного оператора

В окупованому Донецьку підірвали одну з вишок стільникового зв’язку.

У Донецьку підірвали вишку мобільного оператора

Через підрив базової станції у абонентів оператора Фенікс можлива деградація сервісів мобільного зв’язку.

Сепаратистські ЗМІ причиною вибуху називають диверсію.

Вони зазначають, що вибух пошкодив лише частину обладнання станції.

Читайте: На полігоні під Одесою вибухнув боєприпас: поранено трьох курсантів

У соцмережах з’явилося відео підриву вишки. В ньому показана листівка, в якій написано, що вибух – це знак протесту проти нелюдських тортур і свавілля в “ДНР”.

До слова, на території так званих ДНР і ЛНР працюють два оператори – Фенікс і Лукаком відповідно.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Києві на Троєщині прогримів вибух.

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