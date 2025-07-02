Біля Житомира перекрито рух на трасі М-06 Київ – Чоп: як об’їхати

У зв’язку із вибухом біля Житомира, який стався на 126 км траси М-06 Київ – Чоп поблизу села Березина, організовано двосторонній рух у напрямку Києва та Житомира по одній смузі руху в кожен бік.

Про це повідомляє начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Оновлено о 22:28.

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У напрямку Рівного здійснюється об’їзд на 109 км – поворот на село Теснівка – через Головине у напрямку селища Черняхів, повідомляє Патрульна поліція Києва.

У напрямку до Києва об’їзд здійснюється наступним чином:

через розворот на 128 км, поблизу села Гадзинка, через селища Черняхів, Головине виїзд через село Теснівку на 109 км автодороги М-06 Київ — Чоп.

або на 140 км, розв’язка поблизу села Оліївка, також через селища Черняхів, Головине виїзд через село Теснівку на 109 км автодороги М-06 Київ — Чоп.

За ситуацією на трасі стежить патрульна поліція: забезпечує безпеку та регулювання дорожнього руху.

– Водії, плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації, – наголосили у поліції.

Згодом зауважили, що організовано двосторонній автомобільний рух смугами в напрямку Києва.

На місці вибуху біля Житомира продовжують працювати всі екстрені служби.

Щодо наслідків вибуху біля Житомира, то голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що пролунало два вибухи. На жаль, загинуло дві людини, ще щонайменше 15 осіб отримали поранення. Рятувальні та слідчі роботи тривають, тож інформація про потерпілих може змінитися.

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