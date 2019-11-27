PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Працівники департаменту СБУ вимагали хабарі в підприємців – ДБР

Керівництво департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ причетне до корупційних схем, які пов’язані з вимаганням хабарів у підприємців.

Працівники департаменту СБУ вимагали хабарі в підприємців – ДБР

За попередньою версією слідства, працівники згаданого департаменту систематично вимагали та отримували хабарі від підприємців за обіцянки не складати протокол про виявлені порушення та не давати хід справам.

З кожного бізнесмена правоохоронці вимагали від 20 до 300 тис. грн. Отримані гроші відмивали через низку підконтрольних підприємств. ДБР вже провело обшуки у приміщеннях департаменту та за місцем проживання фігурантів кримінального провадження.

Читайте: €1,5 млн за мандат нардепа: у Києві шахраї “продавали” посаду

За попередньою версією слідства, перший заступник начальника департаменту СБУ давав своїм підлеглим перелік бізнесменів, у яких необхідно вимагати гроші.

Гроші, які деякі підприємці сплачували, вони переказували на рахунки благодійного фонду, а вже звідти кошти перераховувались на підконтрольні правоохоронцям підприємства.

Частина коштів проходила за документами як оплата за ремонтні роботи в адміністративних будівлях СБУ, закупівля будівельних матеріалів та зарплата ремонтників, решту – готівкою передавали посадовцям, задіяним у схемі.

Раніше Факти ICTV писали, що чиновника КМДА викрили у шахрайстві та вимаганні $10 тис. хабара.

Джерело: Ольга Варченко

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Чиновники Міноборони свідомо купували неякісні бронежилети
Постачальнику неякісних бронежилетів у ЗСУ оголосили про підозру
Чиновника КМДА викрили у шахрайстві та вимаганні $10 тис. хабара
Чиновника КМДА викрили у шахрайстві та вимаганні $10 тис. хабара
таможни
Керівників ДФС трьох областей підозрюють у наживі на імпорті авто зі США
Чому ДБР взялося за Порошенка та чи позбавлять його недоторканності
Чому ДБР взялося за Порошенка та чи позбавлять його недоторканності
Немає що розслідувати: Труба розвінчав міф про справи Майдану
Немає що розслідувати: Труба розвінчав міф про справи Майдану
СБУ
ФСБ намагалася завербувати українського полковника
ДБР просить зняти недоторканність з Федини
ДБР просить зняти недоторканність з Федини
Відірвав бампер: у Дніпрі чоловік тікав від СБУ і пошкодив 10 авто
Відірвав бампер: у Дніпрі чоловік тікав від СБУ і пошкодив 10 авто
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка