Керівництво департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ причетне до корупційних схем, які пов’язані з вимаганням хабарів у підприємців.

За попередньою версією слідства, працівники згаданого департаменту систематично вимагали та отримували хабарі від підприємців за обіцянки не складати протокол про виявлені порушення та не давати хід справам.

З кожного бізнесмена правоохоронці вимагали від 20 до 300 тис. грн. Отримані гроші відмивали через низку підконтрольних підприємств. ДБР вже провело обшуки у приміщеннях департаменту та за місцем проживання фігурантів кримінального провадження.

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За попередньою версією слідства, перший заступник начальника департаменту СБУ давав своїм підлеглим перелік бізнесменів, у яких необхідно вимагати гроші.

Гроші, які деякі підприємці сплачували, вони переказували на рахунки благодійного фонду, а вже звідти кошти перераховувались на підконтрольні правоохоронцям підприємства.

Частина коштів проходила за документами як оплата за ремонтні роботи в адміністративних будівлях СБУ, закупівля будівельних матеріалів та зарплата ремонтників, решту – готівкою передавали посадовцям, задіяним у схемі.

Раніше Факти ICTV писали, що чиновника КМДА викрили у шахрайстві та вимаганні $10 тис. хабара.

Джерело: Ольга Варченко